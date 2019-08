Els Bombers fan 344 serveis per les pluges

Un pas sota via a Cubelles completament inundat d'aigua, amb el reflex de treballadors netejant la zona Foto: ACN

Entre les set del matí i la una del migdia, els Bombers de la Generalitat han atès fins a 165 serveis derivats de les fortes pluges d'aquest dilluns i en total, des de l'inici de l'episodi, s'han fet 344 serveis, entre els quals destaca l'esfondrament d'una nau de la dàrsena del port de Vilanova i la Geltrú . El 40% de les 466 trucades que ha rebut el 112 provenen del Garraf.Així, Protecció Civil manté el pla Inuncat actiu al Baix Penedès i Garraf, on a més a més, s'han registrat fortes ratxes de vent. A banda, s'han activat en fase de prealerta el pla Infocat per risc d'incendi forestal a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida, Catalunya Central i Empordà, i el Procicat, també en prealerta, a l'Empordà, pel risc d'ones de més de dos metres i mig, sobretot al Cap de Creus i al cap de Begur.Els avisos que han rebut els Bombers han estat per atendre inundacions a plates baixes, garatges i carrers, així com també arbres caiguts a la via pública. Les comarques més afectades han estat el Baix Penedès i el Garraf, sobretot els municipis de Vilanova i la Geltrú i Castelldefels.Les tempestes, però, també han afectat altres poblacions com ara Sitges o Cunit (Baix Penedès). A Sitges, els més de 40 litres per metre quadrat caiguts en 25 minuts han provocat nombroses desperfectes arreu del municipi. El consistori i els serveis d’emergències han hagut d’actuar per l’aixecament de diverses tapes de clavegueram i retirar desenes d’arbres i palmeres caigudes a la via pública. La pitjor part se l’ha endut una guingueta de la platja del nucli de Les Botigues, que ha quedat totalment esfondrat sense provocar danys personals. Durant bona part d’aquest dilluns hi ha hagut carrers tallats per acumulació d’aigua.En el cas de Cunit, l’estació meteorològica del municipi ha registrat 48 litres per metre quadrat en poc més de quinze minuts. Una intensitat que ha provocat diversos danys, sobretot a primera línia de mar. Destaquen alguns esvorancs als accessos a les platges i un cotxe enfonsat a la riera que separa Cunit de Cubelles, el qual aquest dilluns al migdia no havia estat reclamat per ningú. La tempesta també ha causat una gran acumulació d’aigua en alguns carrers, com l’avinguda Sant Nicolau. Allà l’aigua s’ha endut avall alguns vehicles que han xocat entre si i amb diversos contenidors de la brossa. No hi ha hagut danys personals.Al municipi veí de Calafell, hi ha hagut inundacions a punts habituals de la costa cada cop que hi ha pluges intenses, com els carrers Pescador de Calafell Platja i diversos carrers de Segur. També s'han constatat nombroses branques d'arbres trencades.El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha finalitzat l'episodi d'intensitat de pluja a dos quarts de 9 del matí amb els registres màxims a Vila-Rodona (37,2 litres per metre quadrat), Garraf (37,6), Montmell (44,4), Sant Pere de Ribes (41,3), Cunit (54,5) i Viladecans (30).L'Agència Catalana de l'Aigua però manté vigent l'avís de cabals superiors als habituals a l'aigua de rius, rieres i altres cursos fluvials a les comarques del Garraf i el Baix Penedès, mentre que Protecció Civil manté la recomanació de precaució als guals i punts baixos de tots els cursos fluvials, tot i que la previsió és que aquest dilluns a la tarda els cursos es normalitzin. També es demana evitar estar prop de lleres i rius i no travessar-los perquè poden incrementar el cabal de manera sobtada.Pel que fa al vent, a Cunit s'han registrat ratxes de vent de 63 quilòmetres per hora, al Garraf-el Rascler han arribat a 77, mentre que al Port de Barcelona, en el moment de màxima intensitat de precipitació, s'han registrat ratxes de 97 quilòmetres per hora.L'entrada de vent de mestral pot incrementar el risc d'incendi a les Terres de l'Ebre, una de les zones en què Protecció Civil ha activat, en fase de prealerta, el pla Infocat, igual que a Tarragona, Lleida, la Catalunya Central i l'Empordà. A l'Empordà s'ha activat en fase de prelaerta el pla Procicat i es demana màxima precaució a la població i evitar acostar-se als espigons i esculleres, així com l'ús de matalassos inflables i flotadors a les platges perquè la tramuntana els pot arrossegar fàcilment a l'aigua.Els llamps, per la seva banda, també han provocat talls de subministrament elèctric a la Pobla de Montornès (Tarragonès) i a Badalona. Els 2.254 i 3.219 abonats respectivament, ha recuperat la llum quan passaven pocs minuts de les 11 del matí.

