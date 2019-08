Ja es pot fer «topless» a les piscines municipals de Lleida

L'Ajuntament de Lleida ha autoritzat fer topless a les piscines municipals de la ciutat i, des d'aquest dilluns, les dones ja poden prendre el sol i banyar-se sense la part de dalt del biquini. La normativa actual no deixava clar si aquesta pràctica estava o no permesa en aquestes instal·lacions i, per això, la Paeria hi ha col·locat cartells que, de forma explícita, així ho indiquen. La mesura l'ha explicat l'alcaldessa accidental, Jordina Freixanet, des de la piscina municipal del barri de Balàfia.Amb aquesta mesura, l'Ajuntament de Lleida vol donar resposta a un informe del Síndic de Greuges que considera que la prohibició de fer topless a les piscines suposa una discriminació per a les dones i els limita la llibertat d'expressió. Durant aquesta temporada de bany, nou dones havien sol·licitat poder-ho fer a les piscines municipals de Lleida.Així mateix, la Paeria també una crida als clubs esportius i entitats privades de la ciutat perquè també ho permetin a les seves instal·lacions.

