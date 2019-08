Els comuns demanen a Iglesias que les eleccions siguin l'última de les opcions

Els comuns aposten per seure a parlar amb el PSOE sense fórmules "preconcebudes"

"La ciutadania reparteix culpes a parts iguals. Els dos blocs es consoliden i ens condemna a entendre'ns", asseguren fonts dels comuns

Des de la investidura fallida de Pedro Sánchez, no hi ha cap negociació oberta entre el PSOE i Unides Podem. Més enllà de contactes informals, no hi ha hagut cap trucada per crear les condicions que permetin reprendre les converses en el punt en què van saltar pels aires, un fet que encaixen amb preocupació els del partit de Pablo Iglesias, i també els comuns.El calendari avança sense que res es mogui i temen que el silenci respongui a una voluntat del president del govern espanyol d'anar a noves eleccions. Davant la incertesa, els de Jaume Asens fan una petició al líder de Podem: que esgoti totes les possibilitats, però que eviti la repetició electoral encara que això suposi quedar-se a l'oposició."L'escenari de repetir les eleccions és l'últim que s'ha de contemplar. Abans estem disposats a explorar-ne d'altres", expliquen fonts dels comuns coneixedores de les negociacions. Al partit d'Ada Colau veuen com un risc que Iglesias segueixi apostant fins al final pel govern de coalició i que una altra vegada tensi tant la corda que tot acabi desembocant en una ruptura definitiva i una nova cita amb les urnes.Que els socialistes apostin per apurar els terminis, avisen, incrementa el neguit que tot acabi dinamitant-se per complet. De fet, la desconfiança entre Sánchez i Iglesias, aguditzada pel veto del líder del PSOE al de Podem, és reconeguda i recíproca . Les relacions personals estan tan deteriorades que des dels comuns veuen com un perill la temptació de caure en reaccions més emocionals que estratègiques. "Hem de transformar la desconfiança en confiança", subratlla un altre dirigent. El pla de la direcció del PSOE passa per acorralar Podem i, sent conscient de la seva fragilitat interna i electoral, abocar-lo a la dicotomia d'escollir entre un govern a la portuguesa -en solitari i amb suport extern- o anar a eleccions. Sánchez ha donat per caducada la fórmula de la coalició , que considera que ha fracassat, i ha emplaçat Iglesias a estudiar "alternatives". Tot plegat, una manera de dir-li al líder de Podem que va cometre un error estratègic i que va perdre l'oportunitat de fer entrar el seu partit a l'executiu quan va rebutjar una vicepresidència i tres ministeris el passat 25 de juliol.Unides Podem, per la seva banda, busca la manera de fer catarsi després d'una investidura fallida que ha obert ferides internes. Tot i que la coalició segueix sent l'opció preferent, facilitar el govern monocolor del PSOE i quedar-se a l'oposició seria per als comuns millor aposta que no pas afrontar uns comicis que podrien ser encara més perjudicials per a un espai desgastat per la fragmentació interna. És la mateixa tesi que avala Izquierda Unida i l'aposta des del principi dels anticapitalistes del partit, que des del 28-A han advocat per fiscalitzar el PSOE de forma externa i reconstruir-se des de l'oposició.Seure a parlar amb el PSOE sense fórmules "preconcebudes", explica un dels dirigents dels comuns consultats, ha de ser el camí. És a dir, trobar-se cara a cara sense que hi hagi un enrocament de partida ni dels socialistes amb el govern en solitari ni de Podem amb la coalició. Si el que busca realment Sánchez és anar a eleccions, argumenten, es tracta de no carregar-lo de raons i intentar desmuntar el seu esquema."Voldríem que el resultat fos una coalició i que trobéssim la manera de pactar com es gestionen les discrepàncies que tenim, però almenys seiem a parlar per veure què en surt", insisteixen des d'En Comú Podem. Els seus principals aliats en aquest camí, admeten, són el PSC i també els socialistes del País Valencià i de les Illes, que consideren que són els que més remen a favor d'una "concepció plurinacional" de l'estat espanyol. Són, de fet, algunes de les veus més insistents dins del socialisme a l'hora de demanar no sucumbir a les bones expectatives que augura el CIS.Però perquè aquestes converses es produeixin calen les dues parts. I, pel que ha dit fins ara Pedro Sánchez, no serà fins a finals d'agost quan liderarà una ronda de contactes que inclourà els independentistes , i a la qual anirà amb el "programa obert" sorgit de les reunions amb les entitats sota el braç. Des del partit lila s'interpreta que en les darreres setmanes el president espanyol en funcions ha buscat escenificar en comptes d'afrontar una negociació real per guanyar la batalla del relat i deixar clar que, si no hi ha investidura, no serà perquè els socialistes no ho hagin intentat.El secretari d'acció de govern de Podem, Pablo Echenique, ha titllat de "poc responsable" que el líder del PSOE deixi passar tant de temps i acabi negociant de nou en temps de descompte. En una entrevista a la SER, ha emplaçat Sánchez a abandonar el "tacticisme" i li ha demanat que s'avingui a negociar amb Podem un "acord integral". Segons Echenique, tres són les opcions que intenta Sánchez: ser investit amb un acord amb Cs i la dreta, un govern en solitari com en el bipartidisme clàssic o bé la repetició electoral. "Potser per això estan allargant els temps buscant que alguna d'elles guanyi. Les tres serien dolentes", ha lamentat. El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha lamentat les declaracions tot advertint que no ajuden precisament a "abonar" la confiança perduda.Des d'En Comú Podem entenen, però, que els darrers sondejos, com el del diario.es aquest mateix dilluns, no auguren precisament que uns nous comicis suposi un escenari crucial per al PSOE. L'enquesta pronostica un creixement dels socialistes de només sis diputats, els mateixos que perdria Podem. Això suposaria que Sánchez s'acabaria trobant en la mateixa situació i dependria igualment dels d'Iglesias i de partits independentistes com ERC."Les eleccions no ens convenen ni a nosaltres ni a ells tampoc. La ciutadania reparteix culpes a parts iguals. Els dos blocs es consoliden i ens condemna a entendre'ns", insisteixen des dels comuns, que també es pregunten si el que busca el PSOE és "guanyar temps" per no haver de gestionar la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O sota l'excusa de tenir un govern en funcions. Sigui com sigui, la batuta la porta Sánchez i els comuns intenten que Iglesias respongui amb el cap fred.

