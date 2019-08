Un estiu de cinema a la Filmoteca de Catalunya

Imatge de la pel·lícula La La Land Foto: Filmoteca



Imatge del musical Grease Foto: Filmoteca

Imatge de l'exposició "Krzysztof Kieślowski: Empremtes de la memòria" Foto: Filmoteca



Un any més, la Filmoteca de Catalunya no tanca per vacances i ha decidit refrescar els càlids dies de l'estiu amb una oferta variada per als cinèfils més assedegats. Aquesta institució, amb seu al Raval de Barcelona i gestionada pel Departament de Cultura de la Generalitat, manté en cartell durant els mesos d'agost i setembre el cicle Musicals, tal com sonen, que va arrencar el passat juliol, així com una exposició de fotografies i cartells de pel·lícules del director polonès Krzysztof Kieślowski, l'autor de films ja clàssics com els que formen la Trilogia dels colors o Decàleg.El passat 2 de juliol va començar a la Filmoteca el cicle Musicals, tal com sonen , un repàs cronològic, eclèctic i exhaustiu -una seixantena de pel·lícules- del bo i millor del gènere cinematogràfic que més ha fet ballar i cantar. Des dels clàssics de la meca de Hollywood que han inspirat "remakes", com A Star is Born (1954), a la més recent i oscaritzada La La Land (2016).En el menú del cicle hi trobem imprescindibles del cine nord-americà com An American in Paris (1951) o Grease (1978) i rareses com One from the Heart (1981) de Francis Ford Coppola o Pennies from Heaven (1981) de Herbert Ross. Però en la selecció també hi ha films procedents d'altres latituds com el Japó (Jazz musume tanjo, 1957), França (Une chambre en ville, 1982) o l'Argentina (Sur, 1988).Els biopics de grans figures de la música també hi estan representats amb el de Jerry Lee Lewis a Great Balls of Fire (1989), Amadeus (1984), Farinelli (1994) o Ray (2004), i altres films documenten concerts mítics com el darrer de The Band a The Last Waltz (1978), de Martin Scorsese, o la música com a element d'integració política i social a La Nova Cançó (1976) de Francesc Bellmunt.També hi ha un record a una de les figures cabdals del musical que recentment ha desaparegut, Stanley Donen. A principis d’agost es van poder veure algunes de les seves pel·lícules musicals -com la icònica Singin’ in the rain (1951)- i, fins a final de mes, l’homenatge s’eixampla amb films d’altres gèneres de la seva brillant filmografia, com Charade (1963) o Indiscreet (1958), en el cicle El feeling de Stanley Donen El cicle Musicals, tal com sonen es podrà veure fins al 12 de setembre. Per consultar el programa i comprar entrades, consulteu el web de la Filmoteca Pel que fa al cinema més d'autor, i després del cicle de pel·lícules seves que es van projectar el mes de juliol, la Filmoteca acull fins al 29 de setembre l'exposició Krzysztof Kieślowski: Empremtes de la memòria Krzysztof Kieślowski (Varsòvia, 1941-1996) es va formar com a documentalista i mai no va deixar de ser-ho. Els seus films sovint van ser prohibits, però el sistema comunista no li va impedir continuar.