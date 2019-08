VÍDEO L'Open Arms evacua vuit persones amb destinació a Malta

El vaixell Open Arms ja ha pogut evacuar vuit persones de l'embarcació, que ja han emprès el camí cap a Malta. L'evacuació s'ha produït després que diumenge a la tarda Itàlia i Malta confirmessin l'autorització . Finalment les persones que han pogut deixar el vaixell són dues dones que requereixen atenció mèdica especialitzada i els seus familiars.Un altre home, que patia tuberculosi, ja havia pogut abandonar l'embarcació diumenge a la tarda. Després de les evacuacions, l'Open Arms encara té a bord més de 150 persones que han estat rescatades a les aigües del Mediterrani central. A més, un total de 408 persones en vaixells d'ONG de rescat estan esperant desembarcar en un port segur al Mediterrani El vaixell Astral porta psicòlegs i mediadors per "mantenir una mica l'estabilitat emocional a bord de l'Open Arms, que ja comença a ser difícil". Ho ha dit Oscar Camps aquest matí. "Si no, acabarem havent d'entrar en port per motius humanitaris, amb tot el que això comporta", ha dit en al·lusió als inconvenients de desembarcar sense autorització.Per si ho acaben fent, ha augurat "les dificultats que això comportarà, evidentment, amb tots els problemes i traves administratives, burocràtiques, de bloquejos i multes".Segons ha pogut confirmardesembarcar al port per emergència humanitària "és l'últim recurs" dels possibles i només es faria en cas "d'extrema necessitat". "Ens estem ocupant perquè això no passi", han assegurat i han remarcat per sobre de tot "està la salut de les persones".

