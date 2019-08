El Festival de Música de Cambrils ​tanca amb un 25% més d'espectadors que l'any passat

La 45a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC) ha tancat amb un 25% més d'espectadors que l'any passat, segons ha informat el certamen. Pel recinte del parc del Pinaret hi han passat 23.418 espectadors, que han pogut gaudir de fins a onze espectacles entre el 25 de juliol i l'11 d'agost.En l'edició de l'any passat hi van assistir una mica més de 18.000 persones en nou espectacles. Al festival hi han actuat músics com Diego el Cigala, Els Pets, Vanesa Martín o Sau, entre altres. Rosario, Momo, Fangoria i Adexe & Nau, han estat els artistes més reclamats.

