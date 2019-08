Els raiers catalans donen suport a una candidatura europea per ser Patrimoni de la Unesco

Les dues associacions de raiers de Catalunya -la de Ribera del Segre i la de la Noguera Pallaresa- donaran suport a una candidatura europea perquè el seu ofici sigui declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.Segons ha explicat a Europa Press el president de l'Associació de Raiers de la Ribera del Segre, Aleix Ferrer, les bases d'aquesta candidatura internacional es van debatre aquest dissabte a Àustria, el mateix dia en què se celebrava la XXX Baixada dels Raiers a Coll de Nargó (Lleida).Les dues associacions catalanes estan treballant perquè totes les organitzacions que defensen aquest ofici a tot Espanya puguin sumar forces en una candidatura estatal conjunta. "Creiem que ha de declarar-se Patrimoni de la Humanitat perquè no s'oblidi aquest antic ofici, per honrar els nostres avantpassats", explica Ferrer.Encara que la Baixada que se celebra periòdicament a Coll de Nargó respon al fet que era el principal nucli de raiers de Catalunya, actualment les baixades amb les seves basses són "una festa consolidada" en diversos llocs d'Europa.Quatre raiers i una raiera van baixar aquest dissabte el riu Segre en la 30 Baixada de Raiers de Coll de Nargó, en una edició que ha comptat amb una vintena de participants. Unes 300 persones han presenciat el descens dels raiers pel riu, després de la qual cosa s'ha celebrat un esmorzar popular a la plaça de l'Ajuntament. Les basses que s'han utilitzat s'han construït al llarg d'aquesta setmana per ser utilitzades a la Baixada, que acaba amb la tradicional ofrena floral a l'esposa del raier.

