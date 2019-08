Vols escriure als presos polítics? Les seves adreces, actualitzades

Dolors Bassa Coll

Centre penitenciari Puig de les Basses

Raval disseminat, 53

17600 Figueres

(Girona)



Jordi Cuixart I Navarro

Centre Penitenciari de Lledoners

Mòdul 2

Carretera C-55, km 37

08250 St Joan de Vilatorrada

(Barcelona)



Carme Forcadell Lluís

Centre penitenciari Mas d'Enric

Mòdul de dones

Travessia Comella Moro,15

43764 El Catllar

(Tarragona)



Joaquim Forn i Chiarello

Centre Penitenciari de Lledoners

Mòdul 2

Carretera C-55, km 37

08250 St Joan de Vilatorrada

(Barcelona)



Oriol Junqueras i Vies

Centre Penitenciari de Lledoners

Mòdul 2

Carretera C-55, km 37

08250 St Joan de Vilatorrada

(Barcelona)



Raül Romeva Rueda

Centre Penitenciari de Lledoners

Mòdul 2

Carretera C-55, km 37

08250 St Joan de Vilatorrada

(Barcelona)



Josep Rull i Andreu

Centre Penitenciari de Lledoners

Mòdul 2

Carretera C-55, km 37

08250 St Joan de Vilatorrada

(Barcelona)



Jordi Sànchez i Picanyol

Centre Penitenciari de Lledoners

Mòdul 2

Carretera C-55, km 37

08250 St Joan de Vilatorrada

(Barcelona)



Jordi Turull Negre

Centre Penitenciari de Lledoners

Mòdul 2

Carretera C-55, km 37

08250 St Joan de Vilatorrada

(Barcelona)

Els presos independentistes continuen als centres penitenciaris catalans: Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva, a Lledoners; mentre que Dolors Bassa i Carme Forcadell són a les presons de Puig de les Basses i Mas d'Enric, respectivament. Es tracta dels mateixos centres on estaven empresonats abans del judici de l'1-O. Els ciutadans que desitgin poden escriure'ls, per correu postal.Cal recordar el règim de privació de llibertat no permet accedir a internet i, per tant, les vies de comunicació dels presos amb l'exterior només es poden materialitzar -a banda de les visites- per intercanvi epistolar.A continuació, facilitem les adreces postals dels presos degudament actualitzades:

