L'aeroport del Prat guanya un 5,2% de passatgers

L'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha registrat 30,18 milions de passatgers durant els set primers mesos de l'any, xifra que representa un increment del 5,2% en relació al mateix període de l'any passat. Del total, la gran majoria són viatgers internacionals, concretament 22,01 milions, un 5,5% més que entre gener i juliol del 2018, mentre que els viatgers espanyols s'han incrementat un 4,5%, amb 8,14 milions de passatgers.Pel que fa només al mes de juliol, s'han registrat 5,3 milions de passatgers, un 3,8% més que el mateix període de l'any passat. D'aquests, quasi 4 milions, un 3,1% més, eren passatgers internacionals mentre que els 1,3 milions restants eren viatgers de l'Estat, un 5,9% més.En l'apartat d'operacions, durant el mes de juliol passat es van realitzar 33.232 moviments d'aeronaus, un 2% més que en el mateix mes de 2018. De gener a juliol ja són 198.899 els vols operats per l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, un 3,2% més que durant els mateixos mesos de 2018. Els moviments a l'Estat van assolir al juliol la xifra de 8.751, un 3% més que en el mateix mes de 2018. Sumant l'acumulat de gener a juliol, el total d'operacions és de 55.491 aterratges i enlairaments, un 2,8% més que en el mateix període de l'any passat.Els vols internacionals, amb 24.148 moviments al juliol, creixen un 1,4% i sumen en els set primers mesos de l'any un total de 141.749 operacions, un 3,4% més que entre gener i juliol de 2018. Pel que fa a la càrrega, el mes passat es van transportar 15.756 tones de mercaderia, un 1,8% més que al juliol de 2018. Des de gener a juliol, s'han transportat 99.435 tones, un 2,9% més que en l'acumulat dels set primers mesos de l'any passat.Les dades es fan públiques precisament en el quart dia de vaga dels vigilants de seguretat de l’empresa Treblisa a l’aeroport de Barcelona, en què hi ha decretat uns serveis mínims del 90%.Per contra, l'aeroport de Girona ha perdut un 5% de passatgers durant el juliol, i amb prou feines supera el milió en l'acumulat de l'any. Segons recull l'estadística d'Aena, el mes passat hi va haver 294.816 passatgers que van passar per la terminal de Vilobí d'Onyar (Selva). I d'aquests, sis de cada deu van enlairar-se o aterrar amb un vol de Ryanair.Tot i la davallada de turistes, però, el nombre d'operacions a pista s'ha mantingut pràcticament invariable. En concret, hi ha hagut 2.439 moviments d'avions i aeronaus (tan sols un 0,3% menys). El descens de passatgers registrat aquest juliol va en paral·lel al de l'acumulat de l'any. Durant els set primers mesos del 2019, l'aeroport de Girona ha registrat 1.085.223 passatgers, un 5,8% menys en comparació amb el mateix període de l'any passat.L’aeroport de Reus ha tancat el juliol amb 193.143 passatgers i amb 2.214 moviments d’aeronaus, unes xifres lleugerament inferiors a les de fa un any, quan aquest mes es va tancar amb 194.422 usuaris i 2.227 moviments. Tot i això, segons informa Aena la tendència anual és positiva. Des de principi d’any les instal·lacions del Baix Camp han acumulat 586.827 passatgers -un 1,8% més respecte el mateix període de l’any passat- i han operat 10.634 vols -un 10,3% més que en els set primers mesos del 2018-.Ryanair es manté com la principal companyia de l’aeroport. La firma irlandesa ha mogut el 35% dels passatgers durant el juliol -68.000- i, en l’acumulat de l’any, la seva quota s’enfila fins al 40%. Al juliol Jet2.com ha mogut més de 45.000 passatgers, Tui Airways prop de 40.000 i Thomas Cook gairebé 20.000.Pel que fa a les destinacions, el Regne Unit amb 121.500 passatgers i Irlanda amb 40.000 aglutinen al juliol més del 80% d’usuaris de l’aeroport de Reus. A molta distància hi ha els 11.000 passatgers que han volat als Països Baixos, els prop de 10.000 que ho han fet a Bèlgica, gairebé 3.500 a Rússia, 3.300 a Alemanya i 3.100 a Polònia.

