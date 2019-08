Troben morta una dona de 46 anys al barri de Can Tunis de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona de 46 anys al barri de Can Tunis de Barcelona. La Guàrdia Urbana ha alertat a la policia catalana del cos de la víctima, que presentava signes de violència al passeig de Can Tunis del districte de Sants-Montjuïc. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec del cas per aclarir-ne les circumstàncies.Aquesta és la segona mort violenta a Barcelona després que la setmana passada un home perdés la vida després d'una baralla al barri del Born. Des del juliol, a la capital catalana s'han produït set morts per tirotejos, ganivetades o baralles.Aquest matí també ha transcendit la mort d'un home al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs , després d'una baralla a la via pública ahir a la tarda. L'home va quedar greument ferit i va ser traslladat a l'hospital, on va morir hores després. Els Mossos han obert una investigació per determinar les causes de la mort i detenir-ne els autors.

