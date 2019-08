Després del temporal, quin temps farà aquests pròxims dies?

Ruixats, inundacions, arbres caiguts, usuaris sense llum... Aquesta nit el temporal ha fet estralls en diversos punts de Catalunya i ha obligat a activar l'alerta del Pla Inuncat per pluges al Baix Penedès i Garraf. Protecció Civil ha atès unes 400 trucades durant la nit i els Bombers han fet unes 180 sortides a causa de les fortes pluges. I ara què? La previsió meteorològica indica que el temporal amaina, tot i que l'inici de setmana vindrà marcat per un temps insegur.Segons informa el Meteocat, a partir de migdia s'espera algun ruixat aïllat al Pirineu i Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est. La precipitació serà d'intensitat entre feble i moderada i s'acumularan quantitats entre minses i poc abundants. A més, els ruixats podran anar acompanyats de tempesta. La temperatura màxima serà entre lleugerament i moderadament més baixa. Oscil·larà entre 21 i 26 ºC al Pirineu, i entre 25 i 30 ºC a la resta del territori. El descens de temperatura més notable es donarà l'interior del país.De cara a dimarts, és possible algun ruixat aïllat a punts del Pirineu, massís del Port i interior del quadrant nord-est; seran d'intensitat fluixa, localment moderada i acumularan quantitats minses i localment poc abundants de precipitació. Les temperatures seran més baixes. La mínima voltarà entre 7 i 12 ºC al Pirineu, entre 17 i 22 ºC al litoral i entre 12 i 17 ºC a la resta del territori. Per la seva banda, la màxima voltarà entre 20 i 25 ºC al Pirineu i entre 25 i 30 ºC a la resta, localment més alta a Ponent i al terç sud.Dimecres els ruixats desapareixeran però es mantindrà el cel ennuvolat en diversos punts del país. La temperatura tornarà a pujar.

