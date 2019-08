Mor un home després d'una baralla a la Mina

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 30 anys aquest diumenge al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Els fets van passar poc després de les 18h quan els Mossos van rebre l'alerta d'una baralla entre diverses persones al carrer. Com a conseqüència, un dels homes va quedar greument ferit.Els equips d'emergències el van traslladar a l'hospital però els metges no van poder fer res per salvar-li la vida i va morir poques hores després. Ara, la Divisió d'Investigació Criminal de Granollers ha obert una investigació per determinar les circumstàncies de la mort i detenir-ne els presumptes autors.Amb aquesta mort continua un estiu especialment negre a l'àrea de Barcelona: només al juliol es van produir a la capital catalana cinc homicidis en incidents vioolents com apunyalaments, pallisses o tirotejos . A aquestes xifres s'hi han de sumar la mort d'un home la passada setmana al barri del Born, després d'una baralla; la mort de la viceministra de Cultura de Corea del Sud , víctima d'una estrebada violenta a la zona de Diagonal Mar, i un tiroteig amb una víctima mortal a plena llum del dia al carrer Comte d'Urgell al mes de maig.

