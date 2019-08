Més de 400 persones en vaixells de rescat esperen port segur al Mediterrani

Un total de 408 persones en vaixells d'ONG de rescat estan esperant desembarcar en un port segur al Mediterrani. D'aquestes, 157 estan a bord de l'Open Arms, mentre que l'Ocean Viking, el vaixell de SOS Mediterranée i Metges Sense Fronteres (MSF), porta 251 migrants, després de rescatar-ne aquest diumenge 81 d'una embarcació pneumàtica a la costa de Líbia.



Les dues ONG alerten que la situació és d'emergència i reclamen l'accés a un port on poder desembarcar. Per ara, Malta i Itàlia han accedit aquest diumenge a evacuar tres persones malaltes de l'Open Arms que necessiten una atenció mèdica especialitzada.

De les 157 persones a bord de l'Open Arms, Malta va accedir aquest diumenge a portar a terra una trentena dels migrants rescatats més recentment, deixant a bord la resta, que naveguen des de fa deu dies. Amb tot, l'ONG ha rebutjat la proposta del país mediterrani per qüestions de seguretat.Així mateix, la Guàrdia Costera italiana va traslladar el 3 d'agost tres migrants de l'Open Arms, entre les quals hi havia dues dones embarassades, a l'illa de Lampedusa.Per ara, Itàlia, Malta, Espanya o cap altre país de la Unió Europea no han ofert el seu port per desembarcar-hi totes les persones rescatades per l'Open Arms i l'Ocean Viking.

