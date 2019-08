El PSOE frena i el PP creix després del fracàs de la investidura, segons una enquesta

Dilluns d'enquestes als mitjans sobre unes possibles noves eleccions a l'estat espanyol. Són les primeres que es van amb dades posteriors a la investidura fracassada, i van en una línia força similar. En resum: el principal beneficiat d'unes noves eleccions seria el PP, que augmentaria en percentatge de vot i diputats, mentre que el PSOE tornaria a guanyar les eleccions però continuaria necessitant el suport de Podem i els independentistes.Segons l'enquesta d' eldiario.es , el fracàs de les negociacions entre el PSOE i Unides Podem podria comportar la primera frenada en el creixement dels socialistes després de les eleccions del 28-A. Pedro Sánchez tornaria a guanyar les eleccions i milloraria resultats, però la tendència deixa de ser a l'alça i viuria el primer descens. El principal beneficiat del bloqueig a Espanya seria el PP.Així, el PSOE seria la força més votada amb el 30,9% dels vots i 129 escons. En segon lloc hi hauria el PP, amb el 20,2% dels vots i 83 escons. Ciutadans es mantindria com a tercera força amb un lleu descens que el deixaria amb el 14,3% dels vots i 52 diputats. Podem continuaria en quart lloc, també perdent suports, amb un 10% dels sufragis i 28 diputats. A Vox tampoc li interessarien unes noves eleccions, ja que tot i mantenir la cinquena posició perdria diputats i es quedaria amb el 8,3% dels vots i 17 escons.A Catalunya, ERC seria la força més votada tot i que patiria un lleuger descens i passaria a tenir el 3,7% dels vots i 14 diputats. JxCat també cauria i es quedaria amb 6 escons, un menys que actualment.En aquest escenari, els dos blocs al Congrés pràcticament no és mourien. Sánchez continuaria depenent de Podem i dels independentistes per governar (165 diputats sense comptar amb el suport de nacionalistes i independentistes). D'altra banda, el tripartit de dreta i ultradreta -PP, Cs i Vox- continuaria sense sumar (152 diputats). Si la lògica de blocs es trenca, sí que seria possible un pacte entre el PSOE i Cs, que sumarien 181 diputats i obtindrien la majoria absoluta.L'enquesta de La Razón apunta que el bloqueig aniria més. Cap dels dos blocs sumaria majoria absoluta, el PP seria el principal beneficiat i Sánchez milloraria lleugerament els resutlats, tot i que seguiria necessitant el suport de Podem i els independentistes.El PSOE obtindria entre 126 i 130 diputats, mentre que el PP creixeria fins als 82-86. Ciutadans conservaria el tercer lloc, tot i que patiria un descens important de vots i obtindria entre 50 i 53 diputats. Podem també cauria i es quedaria amb 31-34 escons. Vox mantindria la cinquena posició però es quedaria amb 17-20 diputats. En clau catalana, ERC mantindria el suport actual amb 14-15 diputats, i JxCat conservaria els 7.

