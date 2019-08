VÍDEOS Un fort temporal provoca inundacions al Garraf i el Baix Penedès

Una palmera arrencada pel temporal al passeig de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú. Foto: Joan Maria Tortras

Una nau del port de Vilanova, esfondrada a causa de les pluges. Foto: ACN

Impressionant tempesta de llamps i pedra a #Sitges pic.twitter.com/3EwN37eNFu — Meteo Sitges ⛈️ (@meteo_sitges) August 12, 2019

Tremolant estic encara. Quina passada, un espectacle! Espero que no hi hagués ningú al carrer. "Pedres" de la mida de pilotes de tennis a #Sitges. #meteocat @meteocat pic.twitter.com/oQJ2hMqyxv — MarcOlivella (@MarcOlivella96) August 12, 2019

Tornen les curses de contenidors al carrer Bassa Rodona de #Sitges (sí, vídeo en vertical 😅)

Collons quina tempesta, tu!

Hem tingut:

💧aigua

🌬vent

🌧pedra

⚡llum...

Capità Planeta?🤣 pic.twitter.com/xIcC0GBqzp — Roger Montoliu (@makkins) August 12, 2019

Matinada complicada a #Sitges

Moltes incidències ateses per @policiaSitges i @BombersSitges

Però cap desgràcia personal.

Presteu atenció. Encara hi ha vies tallades i façanes amb perill de despreniment.

Cas d'emergència truqueu al @112#seguim pic.twitter.com/zk4lHhRTXu — POLICIA LOCAL SITGES (@policiaSitges) August 12, 2019

A Sitges ha caigut pedra, com ens mostra la foto del @MarcOlivella96. A Sant Pere de Ribes s'han superat els 41 mm en 30 minuts. pic.twitter.com/8JNwnHpcov — Meteocat (@meteocat) August 12, 2019

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les pluges que han superat els 40 litres per metre quadrat en mitja hora al Baix Penedès i al Garraf i que han generat diverses incidències per la qual cosa els Bombers han hagut de fer més d'un centenar de serveis sobretot al Garraf.La caiguda d'arbres a la via han obligat a Renfe a interrompre la circulació de trens de la R2 entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú durant una estona, i a partir de les vuit del matí, els combois han pogut circular per només una via. La pluja també ha afectat carreteres i l'acumulació de l'aigua a la C-32, entre Sitges i Castelldefels ha deixat dos carrils tallers en sentit Barcelona.La capital del Garraf s'ha vist especialment afectada per la caiguda d'arbres al carrer. Especialment, davant la platja de Ribes Roges, on fins a una quinzena de palmeres han caigut o s'han escapçat a causa del temporal.També a Vilanova, una nau de la dàrsena de mercaderies del port s'ha esfondrat completament com a conseqüència de les fortes pluges. Dues naus més han quedat també afectades. Els serveis d'emergència han rebut l'avís cap a dos quarts de vuit del matí, quan els treballadors han arribat i han trobat les parets a terra. Tres dotacions s'han desplaçat al lloc dels fets. Els treballadors de les oficines annexes, unes quinze persones, han estat desallotjats, mentre que tota la dàrsena de mercaderies continuarà tancada mentre els Bombers revisen totes les instal·lacions del moll.Entre els registres més alts d'aquesta passada matinada destaca Cunit amb 56 litres per metre quadrat, Vilarodona 36, Tarragona 27, Nulles 25 i el Vendrell 24. A Sitges ha caigut una forta pedregada. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu també la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a tot el literal i prelitoral de Barcelona i Girona.Entre les set del matí i les dotze del migdia, els Bombers de la Generalitat han atès fins a 147 serveis derivats de les fortes pluges d'aquest dilluns i en tota, des de l'inici de l'episodi, s'han fet 326 serveis, entre els quals destaca l'esfondrament d'una nau de la dàrsena del port de Vilanova i la Geltrú.A banda, s'han activat en fase de prealerta el pla Infocat per risc d'incendi forestal a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida, Catalunya Central i Empordà, i el Procicat, també en prealerta, a l'Empordà, pel risc d'ones de més de dos metres i mig, sobretot al Cap de Creus i al cap de Begur.L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha emès dos avisos d'hidrologia al Baix Penedès i al Garraf per avisar de l'increment del cabal de les rieres sobretot la riera de la Bisbal al Baix Penedès i la riera de Jafre, Begues, riu Foix, entre altres, al Garraf. Davant d'aquesta situació i Protecció Civil demana extremar les precaucions al litoral i prelitoral, sobretot a les zones de rius i rieres pel risc d'augment sobtat del cabal i recomana evitar passar per zones inundables, també amb cotxe.Pel que fa a les afectacions al trànsit, s'ha hagut d'activar el pla PAU a la C-32 entre Sitges i Castelldefels per l'acumulació d'aigua a la calçada i s'han tallat dos carrils en sentit Barcelona durant una estona.Les pluges han alterat també la circulació de trens. La caiguda d'arbres a les vies de Vilanova i la Geltrú ha interromput la circulació entre aquesta població i Sant Vicenç de Calders a primera hora del matí i els trens de la R2 circulen per una sola via entre aquestes dues estacions, amb retards superiors als 30 minuts.Poc després de les nou del matí, Renfe ha pogut restablir la circulació de trens de la R2 per les dues vies entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders, així com també els trens regionals i del corredor del mediterrani.La companyia ha informat que s'aniran recuperant els horaris habituals al llarg del matí. Pel que fa a la interrupció de la circulació de trens de la R3 entre les estacions de Ripoll i Sant Quirze de Besora, a causa d'una incidència al sistema d'electrificació, Renfe ja ha habilitat un servei alternatiu per carretera en aquest tram, mentre que ha informat que en la resta de serveis de la línia, es registren retards de 45 minuts.La tempesta que aquest dilluns a la matinada ha afectat la Pobla de Montornès (Tarragonès) ha deixat des poc després de les tres, 2.254 usuaris sense subministrament elèctric, a causa de l'impacte dels llamps contra la línia.La companyia, Endesa, ha començat a treballar per recuperar el servei i cap a quarts d'onze del matí, només 700 abonats seguien sense llum. Les pluges també han afectat Badalona on poc abans de les nou 3.219 abonats també han patit talls de llum que s'estan intentant restablir.A hores d'ara, les pluges han afluixat i s'han traslladat cap al nord, a les comarques centrals, Barcelona i Girona. A migdia hi haurà una treva i es formaran clarianes, però a la tarda es poden repetir les tempestes al nord-est del país, tot i que amb menys intensitat.

