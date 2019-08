Els rescats de muntanya s'han duplicat en els darrers 10 anys

Exercici de rescat dels bombers al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Foto: Josep M Montaner

Consells bàsics que cal seguir



Abans de sortir



- Penseu: Què aneu a fer? Qui fa l’activitat? Quan i on?

- Planifiqueu: Planifiqueu una activitat adaptada a tot el grup. Tingueu presents horaris, recorreguts i desnivells. Consulteu les guies i mapes i la predicció meteorològica. Planifiqueu un pla B per si alguna cosa falla.

- Equipeu-vos: Porteu la roba i el calçat adients. Carregueu la motxilla amb tot el material, aigua i menjar necessari.

- Formeu-vos: Formeu-vos en tècniques, materials i assistència sanitària.

- Minimitzeu riscos: El risc zero no existeix, però ens hi podem acostar. Feu-ne una valoració contínua.



Durant la marxa



- Un cop iniciada l’activitat, observeu l’estat del grup, si esteu complint l’horari i si les condicions meteorològiques continuen sent favorables. Si no ho veieu clar, no dubteu en girar cua.

- Fixeu punts de referència en el recorregut, de manera que pugueu orientar-vos.

- Tingueu sempre a punt un mitjà de comunicació amb el 112, telèfon mòbil amb bateria ben carregada o aparells específics de seguretat.

- Hidrateu-vos i alimenteu-vos durant tota la jornada.

Aquesta setmana els Bombers de la Generalitat han fet balanç dels rescats efectuats durant els primers set mesos de l'any a Catalunya i han demanat prudència i seguir els consells bàsics de seguretat i autoprotecció a la muntanya per a tots els amants de la natura.Des del mes de gener fins al juliol els Bombers han dut a terme 699 rescats al medi natural, dels quals 448 s'han practicat a la muntanya.Tot i que les xifres són lleugerament més baixes que les dels darrers anys, el cert és que els rescats de muntanya s'han duplicat en la darrera dècada. El 2009 els Bombers van atendre 416 casos de rescat a la muntanya durant tot l'any, molt lluny del rècord viscut l'any passat amb 837 rescats en total.La gran majoria dels rescats de muntanya es practiquen durant l'estiu. És en aquesta estació quan hi ha més afluència de persones a la muntanya i quan, en conseqüència, els Bombers tenen més activitats de salvament i rescats tal com passa també en altres zones naturals com rius o platges. En el cas de la muntanya l'augment de rescats estivals es pot constatar mirant les dades: al juny, per exemple, s’ha fet un 70,8% més de rescats de muntanya respecte el mes anterior. I, al juliol, un 120% més, també respecte al maig.Els caps de setmana és l’altre moment àlgid de serveis al medi natural. D’altra banda, les hores en les quals els Bombers efectuen més salvaments i recerques són entre les 12.00 hores del migdia i les 18.00 hores de la tarda.Els Bombers de la Generalitat, acompanyats de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), han aprofitat un exercici de rescat en paret aquesta setmana al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac per recordar els consells de seguretat per als diferents tipus d’activitats d’esport o de lleure que es practiquen a l’àmbit natural.Des de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) es recomana que us informeu bé dels itineraris, de les condicions meteorològiques previstes, així com dur tot el material i equipament necessari. Abans d’anar a la muntanya cal tenir una formació prèvia per tal que les activitats que realitzem al medi natural siguin el com més segures sigui possible i prevenir al màxim els accidents. Podeu adreçar-vos a qualsevol de les més de quatre-centes entitats i clubs excursionistes que hi ha repartits per tot el territori català per conèixer la seva oferta formativa o a la mateixa Federació. I recordeu, a més, que disposeu d’informació meteorològica específica pel món excursionista a meteomuntanya.cat

