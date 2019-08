Kilian Jornet s'exhibeix i estableix un nou rècord a la mítica Sierre Zinal

Kilian Jornet, durant la Sierre Zinal 2019 Foto: Jordi Saragossa

Kilian Jornet ha sumat la segona victòria de la temporada a les Golden Trail Series amb una nova exhibició a Suïssa a la mítica Sierre Zinal , la cursa de 31 quilòmetres i 2.200 metres de desnivell positiu que ressegueix la vall dels 5 pics de més de 4.000 metres. Una cursa clàssica que el català ha guanyat per setena vegada i on ha corregut més ràpid que mai.Jornet ha dominat la prova des dels primers quilòmetres, quan ha deixat enrere a tots els seus rivals imprimint un fort ritme en les ascensions inicials que ningú ha estat capaç de seguir. Amb més de 2 minuts d'avantatge en el primer punt de control a Ponchette, Kilian ha sabut gestionar l'avantatge i ha seguit corrent a un gran ritme en tot moment en una prova que s'ha pogut seguir en directe per internet amb una impressionant cobertura.Malgrat que l'eritreu Petro Mamu ha anat retallant de mica en mica la diferència, Jornet s'ha mantingut ferm en la primera posició i ha entrat a meta amb un temps de 2:25:35 que supera de llarg el rècord històric de la cursa de Jonathan Wyatt (2:29:13): "M'he trobat molt bé, he notat la diferència d'entrenament i les cames molt fresques, així que he anat tirant endavant. Es un somni veure que puc seguir millorant en la meva novena participació a la cursa".Mamu, que tornava a competir en una gran cursa després de deixar enrere una sanció per dopatge, ha entrat segon també amb un registre extraordinari: 2:26:31. El podi, ja força lluny dels dos primers, l'ha completat el nord-americà Jim Walmsley, que ha recuperat posicions en el darrer tram més favorable i ha aconseguit un tercer lloc més que meritori en el seu debut: 2.31:52.La cursa havia generat molta expectació en els darrers dies per l'excel·lent cartell d'inscrits i ha complert les expectatives amb la velocitat dels corredors i amb diverses estrelles de les curses de muntanya al top 10 com Rob Simpson, Rémmi Bonnet o Davide Magnini, que és el nou líder de les Golden Trail Series.La cursa femenina s'ha resolt amb un espectacular registre de la corredora suïssa Maude Mathys, que ha rebaixat el rècord de la prova en més de 5 minuts per deixar el cronòmetre en 2:49:20 i guanyar la cursa amb molta comoditat per davant d'una Judith Wyder que també ha millorat el registre històric d'Anna Prichtrova amb un temps final de 2:54:20.Dia de rècords i exhibicions a la Sierre Zinal que l'italiana Silvia Rampazzo ha aprofitat per pujar al podi amb una brillant 3a posició (2:56:17) i en què ha brillat Gisela Carrión. En una cursa en què Ruth Croft (líder de la general), Elisa Desco o Holly Page han entrat al Top 10, la catalana ha arribat a ser vuitena a meitat del recorregut i ha acabat entrant a meta en una excel·lent desena posició (3:10:42) que confirma el seu potencial entre les millors corredores del món. Al top 20 també hi ha entrat una altra corredora catalana, Eli Gordón, que ha anat de menys a més i ha acabat al 17è lloc (3:19:06).Podeu reviure la Sierre Zinal 2019 en el següent enllaç:La propera cursa de les Golden Trail Series es disputarà als Estats Units el proper 25 d'agost amb Kilian Jornet entre els inscrits i partint com a favorit per aconseguir un triplet de victòries en les tres curses del seu programa esportiu d'aquest estiu.

