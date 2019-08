FOTOS Prop de 150 pagesos i 15 tractors tornen a tallar la C-12 a Flix per tercer cop

Els manifestants tallen la C-12 a Flix Foto: ACN

Prop de 150 afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre, la gran majoria pagesos i ramaders, han tornat a tallar per tercer diumenge consecutiu la carretera C-12 a Flix per fer sentir les seves reclamacions. Amb una quinzena de tractors sobre la calçada, han fet talls intermitents des de les sis de la tarda i fins quarts de vuit del vespre, causant retencions en aquesta via, sobretot de vehicles provinents de Móra d'Ebre.És el tercer cop que ho fan i avisen que persistiran. De fet, els pagesos ja han sol·licitat el permís per tallar altre cop aquest punt diumenge vinent. A la vegada, mantenen la marxa lenta prevista per aquest dimecres 14 d’agost des de Lleida fins a la seu del Departament d'Agricultura, a Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor