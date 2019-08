Itàlia i Malta autoritzen l'evacuació de tres persones de l'Open Arms que necessiten atenció mèdica

Itàlia i Malta han confirmat, aquest diumenge a la tarda, l'autorització per l'evacuació de tres persones a bord del vaixell de l'ONG Open Arms que necessiten atenció mèdica. Segons ha pogut confirmar NacióDigital, es tracta de dues dones, que aniran a Malta i un home que serà traslladat en un centre hospitalari d'Itàlia.



L'ONG ha sol·licitat l'evacuació d'aquestes tres persones pels seus diagnòstics mèdics. En concret, l'home té signes de tuberculosi i les dones, una pateix pneumònia i l'altra ha tingut un episodi de tumor cerebral.

Confirmada autorización para la evacuación en helicóptero de 2 personas a Malta y de la tercera persona a Italia, esta última a cargo de guardacostas italianos. https://t.co/BdLDbYfCjv — Open Arms (@openarms_fund) August 11, 2019

Durant les pròximes hores hauran d'arribar al vaixell un helicòpter i també una barca de guardacostes de Lampedusa per poder fer efectiva l'evacuació. Des de l'Openara reivindiquen que algú pugui acompanyar a aquestes tres persones, ja que l'autorització s'ha fet només per a elles.El vaixell Astral porta psicòlegs i mediadors per "mantenir una mica l'estabilitat emocional a bord de l'Open Arms, que ja comença a ser difícil". Ho ha dit Oscar Camps aquest matí. "Si no, acabarem havent d'entrar en port per motius humanitaris, amb tot el que això comporta", ha dit en al·lusió als inconvenients de desembarcar sense autorització.Per si ho acaben fent, ha augurat "les dificultats que això comportarà, evidentment, amb tots els problemes i traves administratives, burocràtiques, de bloquejos i multes".Segons ha pogut confirmardesembarcar al port per emergència humanitària "és l'últim recurs" dels possibles i només es faria en cas "d'extrema necessitat". "Ens estem ocupant perquè això no passi", han assegurat i han remarcat per per sobre de tot "està la salut de les persones".

