VÍDEO L'impressionant documental de National Geographic sobre la tradició catalana dels castells

"Davant l’opressió, el poble català sempre ha perdurat un fort sentiment d’identitat. En el passat, van ser perseguits per parlar la seva pròpia llengua". Així comença l'emotiu documental de National Geographic sobre els castells i els castellers que han fet públic avui al seu compte de YouTube. A través de diversos testimonis i multitud d'imatges, la cadena de documentals nord-americana ha fet un detallat retrat de la tradició catalana de les torres humanes.Recorden com d'arrelada està aquesta tradició en multitud de pobles, viles i ciutats d'arreu del territori català, destacant com "unifica" així als ciutadans de Catalunya. National Geographic ha posat èmfasi en la bellesa i els riscos de les estructures humanes que creen les colles castelleres, vertebrant tradició amb l'actualitat.

