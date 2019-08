Un banc perdona el deute de les targetes de crèdit als seus clients

El mes de març del 2018 el banc JP Morgan Chase que operava al Canadà va decidir tancar les seves portes i deixar d'operar en el país nord-americà. Per fer-ho es van tancar tots els comptes dels clients i es van començar a cobrar els seus deutes.Però la sorpresa ha arribat aquesta setmana quan el banc ha anunciat una decisió poc habitual en l'àmbit financer. L'entitat financera ha decidit perdonar el deute de les targetes de crèdit dels seus clients per tal de poder sortir definitivament del país, segons explica el diari britànic The Guardian El JP Morgan Chase podia optar per altres opcions com ara vendre el deute a un tercer per aconseguir que els morosos paguessin però finalment va optar per condonar el deute. Així doncs alguns dels clients no han hagut de pagar els diners que devien al banc.

