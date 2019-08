Camps tem que la tensió a l'Open Arms pugui obligar-los a desembarcar sense permís

El fundador de l'ONG Open Arms, Òscar Camps, ha dit aquest diumenge que la tensió amb els refugiats a bord del vaixell del mateix nom podria provocar que atraquin en algun port sense el permís que estan demanant aquests dies als països de l'entorn per desembarcar.

En declaracions a RAC1, ha previst que el vaixell Astral arribarà fins a l'Open Arms aquest dilluns i ha recordat que porta voluntaris de suport psicològic, a més de material de supervivència física.



El vaixell Astral porta psicòlegs i mediadors per "mantenir una mica l'estabilitat emocional a bord de l'Open Arms, que ja comença a ser difícil". "Si no, acabarem havent d'entrar en port per motius humanitaris, amb tot el que això comporta", ha dit en al·lusió als inconvenients de desembarcar sense autorització.

Per si ho acaben fent, ha augurat "les dificultats que això comportarà, evidentment, amb tots els problemes i traves administratives, burocràtiques, de bloquejos i multes".

Marc no quiso desaprovechar la oportunidad de apoyar a @openarms_fund: “Son héroes. Pido por favor que se ponga solución. Es cuestión de respetar a las personas de las que sólo nos diferencia que nacieron al otro lado del Mediterráneo” pic.twitter.com/0icROSTThn — Marc Gasol Fans (@FansMG33) August 11, 2019

El campió de l'NBA i jugador dels Toronto Raptors, Marc Gasol, s'ha tornat a pronunciar en favor de la fundació Open Arms i les seves tasques de rescat. En una roda de premsa durant la preparació del mundial de bàsquet d'aquest septembre, el pívot de Sant Boi de Llobregat ha demanat "que es posi solució" a la situació de l'embarcació, que porta dies a la deriva sense poder entrar a cap port.Gasol, que l'any passat va pujar al vaixell Astral -també d'Open Arms- per ajudar en les tasques de rescat al Mediterrani, ha donat suport durant mesos a les tasques de la fundació d'Oscar Camps. "És qüestió de respectar a les persones de les que només ens diferencia que van néixer a l'altra banda de la Mediterrània", ha volgut deixar clar el pívot dels Raptors.

