FOTOS I VÍDEOS L'incendi de Gran Canària segueix sense control i obliga a desallotjar un miler de veïns

Así estamos ahora mismo @BomberosGC , desbordados por la situación.

Seguimos trabajando y luchando por nuestra isla!!!

Última hora: 01:00 día 11 de agosto. pic.twitter.com/fUDJ3VtEnM — BOMBEROS GRANCANARIA (@BomberosGC) August 11, 2019

🔥ÚLTIMA HORA (1:00 A.M.): según indica el diario La Provincia, es muy probable que Tejeda sea completamente evacuada. También el Tablado y las Peñas en Gáldar#GranCanaria #incendioArtenara #Incendioforestal #Canarias #IslasCanarias pic.twitter.com/AveAQlS2Rv — EL PAÍS CANARIO (@elpaiscanario) August 11, 2019

🔴🔴El Cabildo solicita la ayuda del Cecoes para la evacuación del barrio de Peña Rajada (GC-210 - km 3), donde hay menos de una decena vivienda: https://t.co/phttCvmQ4w #IncendioGC #IFGranCanaria pic.twitter.com/jPpHyDXLGK — Canarias Ahora (@Cahora) August 10, 2019

El foc que crema a Artenara Foto: Europa Press

L'incendi forestal que es va declarar en el dia d'ahir al paratge de la Penya Juncalillo, en els cims de l'illa de Gran Canària, continua sense control i ha obligat a desallotjar un miler de veïns de fins a una desena de barris dels municipis de Tejeda, Artenara i Gáldar. A més, un hidroavió del Ministeri d'Agricultura ja ha sortit de Màlaga per sumar-se a les tasques d'extinció.Així ho ha informat el president de les Canàries, Ángel Víctor Torres, que ha comparegut en roda de premsa al costat del president del Cabildo de Gran Canària, Antonio Morales, i el delegat del govern espanyol a Canàries, Juan Salvador Lleó, per explicar les tasques d'extinció i l'evolució de l'incendi, que ja afecta mil hectàrees, segons l'estimació de la Direcció d'extinció del Cabildo.El president canari va indicar que els treballs d'extinció fets ahir van permetre que un 85% del perímetre de l'incendi es donés per estabilitzat; però, un canvi de vent durant la nit va complicar la seva evolució i va obligar que, cap a les dotze de la matinada, s'activés el nivell 2, assumint el Govern de Canàries les competències i sumant-se a les tasques d'extinció la Unitat Militar d'Emergències (UME ).Àngel Víctor Torres va assenyalar que des d'aquest moment es van activar tots els operatius disponibles i s'ha estat en contacte amb els diferents cabildos i amb el Govern d'Espanya, al qual ja s'ha sol·licitat ampliar la UME amb quatre escamots, fins i tot desplaçant des de la Península la UME de Sevilla, i l'activació de dos hidroavions, un dels quals ja ve camí de Canàries procedent de Màlaga. Ha precisat que en aquests moments més de 200 efectius estan treballant en les tasques d'extinció de l'incendi i fins a deu mitjans aeris, dels quals ja estan operant la meitat.Pel que fa a la meteorologia, Torres ha comentat que ha plogut però l'aigua no ha arribat al cim i sembla que no plourà en les pròximes hores. Va afegir que durant el dia es van a registrar temperatures màximes d'entre 26 i 30 graus i la previsió del vent és que a la tarda-nit empitjori i es registrin ratxes que poden arribar als 70 km/h, el que significa que les pròximes hores són "fonamentals" per intentar donar per controlat l'incendi.Torres Aproximadament un miler de persones han hagut de ser desallotjades com a mesura de prevenció de casa seva. El president canari va voler llançar un missatge d'optimisme a aquestes persones, en el sentit que tot l'operatiu va a treballar "sense descans" per intentar controlar aquest incendi, i va demanar als ciutadans que volen tornar a les seves cases, que per sobre de aquest desig "hi ha la seguretat de les persones", que han de seguir les indicacions dels responsables de seguretat.En qualsevol cas, va comentar que l'evolució de l'incendi en aquestes primeres hores està sent positiva, de manera que no hi ha previsió de desallotjar més barris i caldrà veure si en les pròximes hores els afectats poden tornar als seus habitatges.Va recordar que continuen tancades les següents carreteres: GC-210, Tejeda a Artenara, del punt quilomètric 0 al 6; GC-21, Cruïlla dels Garatges a Artenara, del quilòmetre 32 a 39, i GC-150, Creu de Tejeda a Pins de Gáldar, entre els punts quilomètrics 5,5-12,3. El Capítol recomana, a més, no sobrepassar la zona de Caideros en la GC-220. També es manté la prohibició de pujar al cim.Àngel Víctor Torres va confirmar que dos bombers han resultat ferits, tot i que no hi ha constància de més danys personals. No obstant això, alguns habitatges a Artenara sí que s'han vist afectades per les flames.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor