Primera cria de corriol camanegre al Port de Sagunt

La platja de Port de Sagunt, al País Valencià, ha estat testimoni de la primera cria de corriol camanegre, una espècie vulnerable a la zona. Segons experts, es tracta d'un fet "excepcional" perquè no hi ha cap constància de nius a la zona.El col·lectiu d'Acció Ecologista-Agró Camp de Morvedre han fet públic un comunicat on expliquen que aquesta espècie d'au pateix un declivi de la seva població i "es troba greument amenaçat per la pèrdua d'hàbitat; pel pas de maquinària i persones per les dunes, i per la pressió depredadora de gossos solts i gats a les platges".Això ha fet que l'espècie estigui catalogada com a vulnerable a tot el territori valencià. De fet, des del 2013 es duu a terme un seguiment de les parelles que han fet un niu. El corriol camanegre cria preferentment en espais oberts de platges i zones humides litorals, i pon els seus ous directament a la sorra.Entre les mesures més importants per a la conservació de l'espècie destaca la instal·lació de tancats degudament senyalitzats a les platges on fa el niu per a impedir el pas de persones i evitar molèsties.

