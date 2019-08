El representants dels vigilants del Prat denunciaran irregularitats als controls de seguretat

Els representants dels vigilants de l'aeroport del Prat han assenyalat aquest diumenge que els treballadors els estan comunicant que s'estarien cometent "irregularitats" en els controls de seguretat. Segons ha explicat en una atenció als mitjans de comunicació l'assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, aquest dilluns acudiran a Inspecció de Guàrdia perquè requereixi a l'empresa Trablisa informació sobre les suposades "anomalies".Una vegada l'hagin recollit, denunciaran les presumptes irregularitats als jutjats del Prat de Llobregat perquè les investigui. "Els treballadors estan rebent pressions de la Guàrdia Civil i passen les maletes més ràpid del normal", ha apuntat Giménez, sense voler-ne donar gaires més detalls en espera de formalitzar una eventual denúncia.

Ha assegurat que la Guàrdia Civil està controlant els treballadors més que de costum i que, a causa de la pressió, una treballadora ha sofert un atac d'ansietat i ha requerit atenció mèdica. Fonts de Trablisa han declarat Europa Press que els vigilants de seguretat de l'aeroport sempre estan supeditats a la Guàrdia Civil, hi hagi vaga o no.

Giménez també ha criticat que els estan fent passar l'equipatge per la cinta "més ràpid de l'habitual", per la qual cosa assegura que aquest diumenge hi ha menys cues que qualsevol altre dia de l'any. Una treballadora ha estat atesa a urgències per un atac d'ansietat després d'una discussió amb un guàrdia civil.

