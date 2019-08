Batlle reunirà al setembre els consells de Prevenció i Seguretat de tots els districtes de Barcelona

El tinent de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha anunciat que convocarà pel proper mes de setembre els consells de Prevenció i Seguretat de tots els districtes de la ciutat. L'objectiu, segons destaca el consistori en un comunicat, és "posar fil a l'agulla al treball preventiu i de seguretat als territoris".Es tracta d'organismes compartits entre l'administració i els veïns, on també hi participen membres de diverses entitats i dels consells de la Dona i de la Gent Gran, per crear estratègies sobre la convivència i la seguretat als barris.La ronda començarà el dia 4 de setembre, amb el Consell de Prevenció de Nou Barris, i la previsió és enllestir les reunions a la resta de districtes durant el mateix mes. Els resultats del treball en aquests òrgans territorials es té en compte en les sessions del Consell de Seguretat Urbana de Barcelona, que celebra tres sessions ordinàries l'any.