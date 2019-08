Andorra construirà un mur de formigó per protegir el punt de l’esllavissada

El govern d’Andorra construirà un mur de formigó i uns pilars amb taulons per evitar nous riscos d’esllavissades a la zona on ahir dissabte hi va haver un gran despreniment de roques. És la mesura principal que acordarà el Consell de Ministres extraordinari que se celebrarà demà al matí, durant el qual s’aprovarà la declaració d’estat d’emergència. Això permetrà agilitzar la contractació de les empreses que faran les obres.La previsió, si la meteorologia ho permet, és que el mur i els taulons estiguin llestos el 15 d’agost i es pugui reobrir completament el trànsit a la carretera principa l. Mentrestant, a partir de demà els camions i autobusos podran circular per un únic carril. Hauran de passar un a un sota un estricte control policial i geòleg per garantir que no hi ha moviments de terres.

