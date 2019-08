Els Mossos denuncien un camioner a Gelida per manipular el tacògraf i ocultar 75.000 quilòmetres

Els Mossos d'Esquadra van denunciar dilluns passat un camioner que transportava mercaderies, amb matrícula romanesa, i circulava per l'AP-7 a Gelida (Alt Penedès) amb un tacògraf digital manipulat d’un tipus que no s'havia detectat mai fins ara. Els agents van aturar un camió de mercaderies per fer-hi una inspecció i es van adonar que el tacògraf presentava un funcionament anòmal.Per això, van traslladar el camió fins a un taller autoritzat de tacògrafs a les Franqueses del Vallès, on van constatar que, tot i que el vehicle estava circulant, l'aparell enregistrava descans i el comptaquilòmetres estava aturat. La investigació va certificar que el vehicle havia fet uns 75.000 quilòmetres sense que quedessin enregistrats.