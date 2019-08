Nou dels 10 ferits en un atropellament a una terrassa de Girona ja han estat donats d'alta

ÚLTIMA HORA: 9 persones ferides (una nena molt greu) en un accident al carrer Riu Güell de Girona aquesta nit. El conductor d'un vehicle que feia curses amb un altre (segons testimonis) ha perdut el control, ha pujat a la vorera i s'ha endut per davant una terrassa plena de gent pic.twitter.com/b3QPXXBDsi — David Bosch (@piu_gas) August 10, 2019

🚨#ULTIMAHORA. Girona.

- Heridas 9 personas (una niña muy grave) en un accidente en la calle Riu Güell. El conductor de un vehículo que hacía carreras con otro (según testigos), ha perdido el control, se subió a la acera y se ha llevado por delante una terraza llena clientes. pic.twitter.com/uSLWqfBbHv — Unió de Mossos per la Constitució (@UMCmossos) August 10, 2019

La @pmgirona investiga els fets entorn al vehicle que ha provocat l’atropellament. pic.twitter.com/fp3zJfeL66 — SER Girona (@SERGirona) August 10, 2019

La nena de quatre anys atropellada aquest dissabte juntament amb vuit persones més per un conductor que va perdre el control evoluciona favorablement. La resta de ferits ja han rebut l'alta i són a casa. La petita continua ingressada a l'UCI de l'Hospital Josep Trueta de Girona com a conseqüència de l'atropellament tot i que fora de perill.Des de l'Ajuntament de Girona han lamentat els fets i expliquen que encara no hi ha cap hipòtesi que es pugui fer pública fins que la Policia Municipal acabi d'esbrinar els motius. De fet, el cos està investigant els fets com un accident de trànsit, ja que el jove de divuit anys – i que feia només dos mesos que tenia el carnet – no va donar positiu ni en drogues ni en alcohol, si bé tot apunta que podria anar més ràpid del permès.El jove va perdre el control del vehicle quan circulava pel carrer Riu Güell en la intersecció amb Mare de Déu del Remei. El vehicle va esquivar un arbre que hi ha a la vorera i va topar amb una pilona i una senyal de trànsit. El xoc contra el mobiliari urbà, però, no va ser suficient per aturar el vehicle que es va acabar emportant per davant les taules i cadires d'una terrassa amb la gent que hi estava asseguda.Els més malparats han estat una família que estava al lloc dels fets. La filla de només quatre anys va quedar atrapada a sota el cotxe que va impactar amb violència contra una desena de persones. De seguida, els testimonis dels fets van trucar els equips d'emergència que van arribar de manera immediata per evacuar els ferits a l'Hospital Josep Trueta de Girona.El conductor també va patir ferides lleus, i en el seu cas se'l va portar al Santa Caterina de Salt (Gironès). La unitat de Trànsit de la Policia Municipal de Girona va fer les proves d'alcoholèmia al noi que va donar negatiu, així com les de drogues. Un cop va sortir de l'hospital, el conductor del vehicle va quedar en llibertat, ja que la policia ho investiga com un accident de trànsit.En total es van traslladar vuit persones a l'Hospital Trueta, i dues més a l'Hospital Santa Caterina de Salt.Fins a la zona s'hi van desplaçar nombrosos efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), dels Bombers de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal.

