Mor la passatgera d'una moto a la ronda del Litoral

El Servei Català de Trànsit informa que ahir a la tarda es va produir un sinistre mortal de trànsit a la B-10 (ronda del Litoral), al punt quilomètric 3.5, a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès). Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 19.22 h.Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió per encalç entre una furgoneta i una motocicleta. A conseqüència de l’accident, la passatgera de la motocicleta va morir. Es tracta d’una dona de 19 anys de nacionalitat marroquina i veïna de Barcelona. Per altra banda, el conductor de la motocicleta va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l’hospital del Mar de Barcelona. El conductor de la furgoneta va resultar il·lès.Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Quant a l’afectació viària, es va tallar al trànsit la sortida 27 (Badalona, C-31) de la B-10, en sentit Trinitat.Amb aquesta víctima, són 103 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

