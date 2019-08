Mor un ciclista de 65 anys en un accident a la Noguera

Un ciclista ha mort aquest dissabte en un accident en una pista forestal a les Avellanes i Santa Linya a la Noguera. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 10.49h del matí.Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i un ciclista van patir una col·lisió. A conseqüència del xoc, el ciclista va resultar ferit crític i va ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida on, posteriorment, ha mort. Es tracta de D.T.V., un home de 65 anys i veí de Lleida.Arran de la incidència, es van activar diverses patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Amb aquesta víctima, són 102 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor