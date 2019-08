El Festival de Cinema de la Terra Alta premia el curtmetratge «What is love» de Paco Caballero

Bot ha estat per uns dies la capital del cinema de l’Ebre amb el festival In-FCTA. La tercera edició del Festival de Cinema de la Terra Alta ha premiat el curtmetratge What is love de Paco Caballero, una cinta seleccionada al festival de Màlaga i que rep a Bot el seu primer guardó. Actors com Jorge Sanz, Jordi Díaz i Juli Fàbregas han estat jurat d’aquest certamen que va arrencar ara fa tres anys amb pocs recursos i ha sabut créixer amb força. Bon exemple n’és el concurs de curtmetratges professionals, amb més de 300 títols participants.Aquest dissabte a la nit s’ha celebrat la gala de cloenda després d’una setmana intensa de projeccions, presentacions audiovisuals i col·loquis sobre cinema. La iniciativa, que ha tingut lloc del 4 al 10 d’agost, es desenvolupa en diferents escenaris de Bot i implica a tota la comarca.L’actor Ivan Massagué, enamorat de la comarca, on hi té un petit mas, és el director del festival. “A la tercera va la vençuda, tot va començar com una agenda d’estiu, amb cinema a la fresca al frontó, després vam proposar que la gent presentés curts de la Terra Alta, l’ambient ha anat a més i enguany hem arribat a visionar 350 curts professionals, inclosa una pel·lícula que protagonitzo, El año de la plaga”, afirma Massagué, en declaracions a l'ACN.“Hi ha hagut molta ambició en la programació i estem morts d’èxit; està funcionant, ho estem fent bé”, afegeix. Acaben de posar punt i final al certamen, però ja rumien en la pròxima edició. “Es va inflant i no sé cap a on va, jo guardo a la butxaca tots els suggeriments que se’m fan, vull que es consolidi, orientant-lo com a festival de cinema nacional”, apunta l’actor català. Els membres del jurat han estat Jorge Sanz, Mireia Aixalà, Jordi Díaz i Juli Fàbregas -els dos darrers també s’han prestat a fer de presentadors-, tots ells presents a la clausura d'aquest dissabte a la nit.L’acte de cloenda ha congregat un nombrós públic al recinte a l’aire lliure habilitat a la zona esportiva de Bot, amb foodtrucks i música en directe en un ambient molt familiar, constatant que es tracta d'una iniciativa en la qual el poble s'hi bolca. A Bot són 600 habitants i a la comarca en sumen 10.000. També s’han lliurat guardons a la trentena de curts amateurs fets per veïns del territori, a fi de mantenir l’esperit que va motivar la convocatòria del certamen. Així, en la categoria amateur, s’ha premiat com a millor curtmetratge Tres d’abans, d’Amparo Amaro, Clàudia Vidal i Montse Barrobés. En segon lloc ha quedat A mi mateix, de Núria Sabaté, i en tercer, Còsmic, de Carme Martínez.També s’han reconegut més títols: Els detectius Catalano i Fontanet: la Sirena de Secà -com a millor guió-, La Serena -millor direcció-, Xavi España Garcia a La vida de l’Hugo -millor actor-, Encarna Caldú a Estimo el poble -millor actriu- i El safrà d’Orta -premi Terra Alta. També el públic ha pogut triar el seu favorit -A mi mateix, el guanyador.

