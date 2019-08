​VÍDEO Un austríac bat el rècord mundial de romandre en una cabina plena de gel

#HoyMismo #Internacionales 🌎 | Josef Köberl, un austríaco de 42 años, batió este sábado en Viena el récord mundial de permanecer de pie dentro de una cabina llena de cubos de hielo, tras aguantar 2 horas, 8 minutos y 47 segundos en su interior. (📷@FAZ_Vermischtes ) pic.twitter.com/rhIx3vvpXa — Noticieros Hoy Mismo (@HoyMismoTSI) August 11, 2019

Josef Köberl aus Gössl am Grundlsee brach heute den Weltrekord in Eis Direktkontakt um 10min. (2.08.47) in Wien! pic.twitter.com/CvfmkJiBl9 — SGB Media (@MediaSgb) August 10, 2019

El nadador austríaco Josef Köberl bate #record mundial de “mayor duración de contacto de cuerpo entero con hielo” en #Viena

pic.twitter.com/b9skec6p7z — Paul Cruz (@Ku1989Paul) August 11, 2019

El nadador austríac Josef Köberl ha batut el rècord del món de romandre a dins d’una cabina plena de gel, amb més de dues hores. Ho ha fet amb un simple banyador i sense cap protecció contra el fred.El nou plusmarquista va aguantar a dins la cabina dues hores, vuit minuts i 47 segons, uns 15 minuts més que l’anterior marca, situada en una hora, 53 minuts i 10 segons, que tenia el xinès Jin Songhao.La marca es va batre a Viena, on les altes temperatures de més de 30 graus van ser un problema afegit. “L’home de gel”, com l’anomenen a Àustria, es va veure exposat a temperatures majors que la resta del seu cos.La dificultat més gran, però, la va tenir amb les mans. “La segona vegada que em van tirar més gel se’m van tapar les mans, que poden estar lliures a la prova, i em va fer una mica de mal. Em van quedar com dormides”, va explicar l’austríac, que treballa com a funcionari en un ministeri.Per controlar el seu estat de salut, un sanitari va anar mesurant amb un termòmetre la temperatura corporal de Köberl, cada 25 minuts la primera hora, i cada entre cinc i deu minuts a partir de llavors. La temperatura del seu cos s’havia de mantenir sempre per sobre dels 32 graus.Durant la primera hora, Köberl va registrar una temperatura mínima de 34,3 graus, però posteriorment la va pujar als 35.“És un mètode investigat molt bé per Vim Hof. Si un es concentra i manté la respiració i l’oxigen, llavors el cos aconsegueix recuperar-se”, apunta l’esportista.Köberl ja té ara un altre repte: vol batre el rècord mundial de nadar en una milla d’aigua gelada, al glaciar d’Hintertux, al Tirol.

