VÍDEO Una campanya a les xarxes dispara les matrícules a les carreres d'humanitats al País Valencià

Les carreres universitàries d'humanitats al País Valencià, enguany han experimentat un augment de matrícules poc habitual. Tant la Universitat de València (UV) com la d'Alacant (UA) han vist com una campanya en contra dels estereotips que moltes vegades hi ha sobre les carreres d'humanitats ha aconseguit sumar alumnes al Grau de Filologia Catalana.En concret, més de 120 alumnes han escollit aquestes carreres per iniciar els estudis al setembre entre les dues universitats. La recepta que ha fet això possible han estat uns vídeos curts de testimonis vinculats a la facultat.Des de les facultats expliquen que esperen que l'augment no sigui puntual sinó que la campanya que s'ha fet sota el lema "Filologia Catalana, més que un grau, un futur" hagi aconseguit trencar amb els tòpics sobre les suposades poques sortides que tenen les carreres d'humanitats.La campanya va sorgir ara fa un parell d'anys amb una publicació de LinkedIn que va cridar l'atenció al departament de Filologia de la UA que va posar en marxa la campanya perquè els alumnes de segon de Batxillerat que tenien dubtes, optessin per la carrera de laFilologia Catalana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor