Porta les cendres de la seva dona al metge que la va enviar a casa poc abans de morir

Lugones

«Vinimos a Urgencias y la mandaron a casa sin mirar; murió a las tres horas» https://t.co/bHm1lFqNDz — EL COMERCIO (@elcomerciodigit) August 11, 2019

Un veí de la localitat de(Astúries) no s'ho ha pensat dues vegades i ha portat les cendres de la seva dona al metge que la va enviar a casa poques hores abans de morir. Els fets van passar el passat cinc d'agost, quan la dona va anar a urgències amb molt mal de cap però el metge es va molestar perquè no havia demanat cita prèvia i la va enviar a casa, segons publica El Comercio. El seu marit ja ha anunciat que emprendrà accions judicials contra el professional de la sanitat quan disposi de l'autòpsia. Tot i això, ha fet arribar al doctor les cendres, sabons per "netejar consciències", unes flors, 100 euros per pagar la visita i una invitació a l'hotel que ell i la seva dona regenten.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor