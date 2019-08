Publicats per primer cop el nom de més de 4.400 espanyols morts a Mauthausen

Presoners republicans treballant en el mur de tancament del camp de Mauthausen Foto: MHC / Amical de Mauthausen

El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat aquest divendres els noms dels espanyols morts als camps nazis de Mauthausen i Gusen. En total, 4.427 persones que, a partir d'ara, s'inscriuran al Registre Civil com a morts, una condició que fins aquest moment no tenien.No seran els únics, ja que els historiadors de realitzar aquesta base de dades han recopilat fins a 695 noms d'altres víctimes.Fons de la Direcció General de Memòria Història del Ministeri de Justícia han informat que els noms que s'han donat a conèixer aquest divendres són aquells que es trobaven enregistrats als llibres guardats en el Registre Civil Central i que han estat cotejats amb altres bases de dades.Es tracta de dades personals que es trobaven en certificats de defunció que a principis de la dècada dels 50 el govern francès va enviar i que el regim franquista va deixar "arraconat" per evitar que les famílies de la víctimes poguessin fer algun tipus de reclamació a Alemanya.Ara s’ha obert un període de reclamacions per als familiars, que poden accedir al llistat definitiu a través d’una adreça web que hi ha a l’edicte. El termini per presentar al·legacions s’allargarà un mes.La iniciativa forma part de les mesures recollides en la Llei de Memòria Històrica com a agraïment i reparació als més de 10.000 espanyols que van ser deportats als camps de concentració nazis, desprovistos de la nacionalitat espanyola per decisió del govern franquista. De tots ells, més de 5.000 van perdre la vida als camps.

