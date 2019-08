VÍDEO El Barça tanca la gira americana amb bones sensacions i una golejada (0-4)

Griezmann ha marcat el seu primer gol amb el Barça. Foto: FC Barcelona

Els jugadors del Barça, saludant el públic en finalitzar el partit. Foto: FC Barcelona

Punt i final a la gira del FC Barcelona amb una àmplia victòria contra el Nàpols al Michigan Stadium d’Ann Arbor (0-4). L’estadi més gran dels Estats Units ha gaudit d’un molt bon Barça, que ha estat letal al segon temps, quan Luis Suárez (2), Griezmann i Dembélé han marcat quatre gols en un marge de 15 minuts. L’equip tanca així una pretemporada amb quatre victòries en cinc partits, en què Luis Suárez, MVP del partit, ha estat el màxim golejador amb tres gols en tres partits.Tal com va avançar, Ernesto Valverde ha apostat per un onze que podria ser el mateix que el de l’estrena a la Lliga a San Mamés. Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, De Jong, Sergi Roberto, Aleñá, Griezmann, Dembélé i Suárez han arrencat d’inici en un partit que, des del xiulet inicial, ha tingut clar domini blaugrana.Manava el Barça, que ha pogut avançar-se mitjançant Griezmann al minut 13. La seva rematada, però, s’ha anat fregant el pal. Els culers s’organitzaven al voltant de De Jong, que dirigia l’equip des del cercle central. Dembélé, incisiu, penetrava amb perill per la dreta. Seves han estat dues bones ocasions salvades pel porter Meret. Del Nàpols, cap notícia ofensiva fins l’últim sospir del primer temps, quan gairebé marca mitjançant Fabián.Tota l’efectivitat que havia faltat a la primera meitat ha aparegut a la represa. Del minut 48 al 63 s’ha passat del 0-0 inicial al 0-4 a favor del Barça. Un gol d’oportunista de Suárez, una gran jugada col·lectiva culminada per Griezmann -que s’estrenava com a golejador culer-, una rematada impecable de l’uruguaià des de la frontal i una bona rematada creuada de Dembélé han deixat el partit vist per sentència. Han estat els millors minuts de tota la pretemporada culer.Minuts més tard, Valverde ha donat entrada a Arturo Vidal, Coutinho, Arthur, Rafinha i Umtiti i una estona després també a Abel Ruiz. De fet, eren els primers minuts de la pretemporada per a Arturo Vidal, Coutinho i Arthur, que van incorporar-se més tard a la dinàmica d’entrenaments per la seva participació a les rondes finals de la Copa Amèrica.El Barça, doncs, torna dels Estats Units amb les millors sensacions possibles a sis dies de l’inici de la competició oficial. Serà un duel exigent: contra l’Athletic Club a San Mamés.

