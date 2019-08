​El conductor d'un cotxe perd el control i atropella deu persones d'una terrassa d'un bar de Girona

ÚLTIMA HORA: 9 persones ferides (una nena molt greu) en un accident al carrer Riu Güell de Girona aquesta nit. El conductor d'un vehicle que feia curses amb un altre (segons testimonis) ha perdut el control, ha pujat a la vorera i s'ha endut per davant una terrassa plena de gent pic.twitter.com/b3QPXXBDsi — David Bosch (@piu_gas) August 10, 2019

🚨#ULTIMAHORA. Girona.

- Heridas 9 personas (una niña muy grave) en un accidente en la calle Riu Güell. El conductor de un vehículo que hacía carreras con otro (según testigos), ha perdido el control, se subió a la acera y se ha llevado por delante una terraza llena clientes. pic.twitter.com/uSLWqfBbHv — Unió de Mossos per la Constitució (@UMCmossos) August 10, 2019

La @pmgirona investiga els fets entorn al vehicle que ha provocat l’atropellament. pic.twitter.com/fp3zJfeL66 — SER Girona (@SERGirona) August 10, 2019

El conductor d'un cotxe ha perdut el control aquest dissabte i ha atropellat deu persones que estaven assegudes a la terrassa d'un bar a l'alçada del carrer Riu Güell de Girona en l'encreuament amb Mare de Déu del Remei. Els fets han passat a dos quarts de dotze de la nit i una nena de quatre anys ha quedat ferida i ha estat traslladada en estat crític a l'hospital Josep Trueta de Girona.El conductor del vehicle és un jove de divuit anys que ha donat negatiu en el control d'alcoholèmia que li han realitzat els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal després del sinistre. Després de passar per l'hospital per ser atès de les ferides ha quedat en llibertat, sense arribar a ser detingut.Segons ha pogut saber l'ACN, el jove hauria fet la imprudència després que un altre vehicle circulés proper a ell i a una certa velocitat. Es dona el cas que aquest vehicle és el d'una mare que duia la seva filla al Trueta d'Urgències. Aleshores l'infractor hauria volgut avançar-lo com si es tractés d'una cursa, moment en què ha perdut el control del vehicle i ha atropellat les deu persones, entre elles quatre menors.Els fets han passat just al centre de Girona i això ha fet especular amb un possible atemptat terrorista, fet que han desmentit de manera immediata els Mossos d'Esquadra a través d'una piulada a Twitter.Fins a la zona s'hi ha desplaçat nombrosos efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), dels Bombers de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal. Després de portar-lo a l'hospital per les ferides que ha patit, el conductor ha quedat en llibertat i no se li ha practicat el control de drogues, ja que no presentava símptomes d'haver-ne consumit.

