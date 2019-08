El transport sanitari i els mini busos ja circulen pel pas habilitat d'accés a Andorra des de Catalunya

Per ara, els vehicles pesants han d'accedir i sortir d'Andorra per la frontera amb França, i no serà fins aquest dilluns, previsiblement, quan puguin tornar a circular per la via d'enllaç amb Catalunya. Per fer-ho, el govern preveu "estar a disposició" d'instal·lar a primera hora barreres al lloc on s'ha produït l'esllavissada per habilitar dos carrils en cada sentit que permetin l'entrada dels vehicles pesants.A més, l'executiu ha anunciat que en el pròxim Consell de Ministres es tramitarà la declaració d'emergència amb l'objectiu d'agilitzar la contractació de les actuacions que s'hagin de dur a terme en la zona que ha patit la incidència.L'esllavissada no ha provocat ferits, però sí que s'han produït desperfectes materials al centre comercial proper, on operaris de manteniment ja treballen per facilitar-ne la reobertura la setmana que ve.El govern andorrà ha expressat que des del ministeri de Turisme es manté "un contacte constant" amb els comerciants i hotelers, que han assegurat que les cancel·lacions de reserves són "testimonials".D'altra banda, continua el seguiment de l'estat de la muntanya que ha patit l'esllavissada per tal de poder avaluar la seva estabilitat. En aquest sentit, l'executiu ha garantit un control del comportament de les roques per actuar de manera anticipada si hi ha nous moviments.