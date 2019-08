FOTOS I VÍDEOS Manifestació pels carrers de Barcelona en solidaritat amb els joves d'Altsasu

Ara mateix la manifestació de Barcelona en suport als joves d'Altsasu s'ha desplaçat fins a Via Laietana #AltsasukoakASKE pic.twitter.com/HnIqqkCXrF — Joan Mangues (@jmangues) August 10, 2019

Altsasukoak aske.

Catalunya Altsasuarekin!

Absoluzioa! Justizia!



Llibertat presos i preses d'Altsasu.

Catalunya amb l'Altsasu!

Absolució! Justícia!



Concentració solidària a Barcelona.#AltsasukoakASKE pic.twitter.com/Y1NdeQjMoq — Maria Dantas (@_Maria_Dantas_) August 10, 2019

Bel Pozueta, junto a la ermita de San Donato, el día que los jóvenes de Altsasu cumplen 1.000 días en la cárcel #1000egunmilamezumilamuxu pic.twitter.com/ChSlHSqTPQ — Beñat Zaldua (@zalduariz) August 10, 2019

Manifestació pels carrers de Barcelona en solidaritat amb els joves presos d'Altsasu, que compleixen avui mil dies en presó preventiva. La convocatòria a la capital catalana és una de les diferents iniciatives en soldiaritat i protesta que s'han anat fent al llarg del dissabte per diverses localitats arreu de l'Estat.Els carrers de la capital catalana s'han omplert de banderes del País Basc, amb diverses estelades, a més d'eslògans en suport dels joves empresonats d'Altsasu. També s'han escoltat proclames per l'alliberament dels presos catalans.Unes 300 persones s'han manifestat aquest dissabte al migdia a la muntanya de Beriain per exigir l'alliberament dels set joves d'Altsasu, que des de fa mil dies són a la presó per una baralla amb agents de la Guàrdia Civil el 2016.Segons informa Naiz , l'acte ha servit per presentar una nova campanya antirepressiva, batejada amb el nom de "Mil dies, mil publicacions, mil petons, els d'Altsasu lliures", que es materialitzarà en forma de llibre que recollirà missatges dirigits als joves i que se'ls hi farà arribar just abans del 18 de setembre, quan el Tribunal Suprem analitzarà els recursos presentats per les defenses a la condemna.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor