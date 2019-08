FOTOS Detingut per circular en direcció contrària 36 quilòmetres a l'AP-7 i a gran velocitat a Cambrils

Interceptem un vehicle a Cambrils que ha circulat 36 km contra direcció a gran velocitat per l'AP-7 sentit Barcelona. La barrera policial ha permès aturar el vehicle i evitar que cap usuari de la via resultés ferit. Detenim el conductor. pic.twitter.com/Xw9QAtKSjl — Mossos (@mossos) August 10, 2019

Els Mossos d'Esquadra han interceptat a Cambrils (Tarragona) un vehicle que ha circulat en direcció contrària durant 36 quilòmetres i per sobre de la velocitat permesa, i han detingut el conductor.El detingut circulava per l'AP-7 en sentit Barcelona, han informat els Mossos via Twitter. La policia catalana ha afegit que la barrera policial ha permès aturar el vehicle i evitar ferits.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor