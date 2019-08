Els vigilants de l'aeroport del Prat reclamen implicació als partits per resoldre el conflicte

El comitè de vaga dels vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat han reclamat en el segon dia d'aturada que els partits polítics s'impliquin per resoldre el conflicte laboral amb l'empresa Trablisa.El comitè denuncia la suposada inacció dels representants polítics davant de l'aturada indefinida convocada des d'aquest divendres i es pregunta quin "interès real" hi ha a perjudicar els viatgers de l'aeroport de Barcelona. En aquest sentit, els treballadors asseguren que l'única opció que tenen per a protestar és la vaga de zel —tot i que afirmen que no l'estan fent— i lamenten haver de prendre mesures que van en contra dels passatgers per tal que les seves peticions laborals siguin ateses.Els treballadors insisteixen a qualificar d'abusius" els serveis mínims decretats, que són del 90%, i veuen "normals" les cues que s'han generat aquests dies, en què l'aeroport ha pogut operar amb relativa normalitat.El comitè de vaga també acusa Trablisa de ser la pitjor adjudicatària que han tingut els treballadors al llarg dels anys i ha recordat que l'anterior concessionària, Eulen, sí que va acabar complint amb els compromisos acordats.Segons els treballadors, l'empresa ha guanyat uns 41.200.000 euros en dos anys directament d'Aena i es pregunten com es pot permetre que pugui provocar un conflicte "sense cap tipus de conseqüència". A part, critiquen que s'utilitzi la Guàrdia Civil suposadament per fer pressió sobre els treballadors. "¿És una funció de les forces de seguretat de l'Estat participar directament en un conflicte laboral?", plantegen els vigilants al comunicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor