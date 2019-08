El PP tanca la porta a facilitar la investidura de Sánchez

El PP tanca definitivament la porta a facilitar amb una abstenció la investidura de Pedro Sánchez. El vicesecretari de Comunicació del partit, Pablo Montesinos, ha retret al president en funcions que busqui el suport dels partits independentistes i ha llançat un missatge als socialistes: "No facilitarem sota cap concepte la investidura de Sánchez ni la de cap dirigent del PSOE".Unes crítiques a les quals s’hi ha sumat la vicesecretaria d’Organizació, Ana Beltrán, que ha acusat Sánchez de pactar “per la porta del darrere” amb partits “colpistes i independentistes” com, ha dit “Bildu-Batasuna” per assegurar-se la presidència foral navarresa.Montesinos ha retret a Sánchez que qualifiqui de "nacionalistes catalans" quan s’està referint, ha dit, a “formacions que fa només uns mesos van intentar fer miques la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, i van posar Espanya entre l’espasa i la paret”.El vicesecretari ha aprofitat el suspens sobre les opcions de Sánchez per situar al centre del taulell el president del seu partit. "Estarà el PSOE disposat a abstenir-se davant d’un govern constitucionalista, reformista, liderat per Pablo Casado en el cas que Sánchez no aconsegueixi el suport necessari?”, ha preguntat Montesinos aquest dissabte durant la inauguració de l’Escola d’estiu de les Noves Generacions del PP a Màlaga.Montseinos ha justificat les crítiques a Sánchez perquè, segons assegura, el president espanyol en funcions "no ha fet els deures". "Més de 100 dies després [de les eleccions], tot segueix igual, però Espanya està patint l’absència de reformes", ha dit.

