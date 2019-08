Presó sense fiança per a tres dels cinc detinguts per la violació en grup a Benidorm

Una jutgessa ha decretat presó sense fiança per a tres dels cinc detinguts de 18 i 19 anys per la presumpta agressió sexual grupal en un apartament de Benidorm a una dona de 20 anys i llibertat provisional sense mesures cautelars per als altres dos. Tal com explica el Diari La Veu , així ho ha decidit la titular del jutjat d'instrucció número 1 de Benidorm, en funcions de guàrdia, després de prendre declaració als cinc joves detinguts.A més d'haver sigut detinguts per la suposada agressió sexual grupal, se'ls ha pres declaració per presumptes abusos sexuals a una jove que passava les vacances en la població de l'Alfàs del Pi. La presó per a tres dels arrestats és comunicada i sense fiança, mentre que els dos que han quedat en llibertat no compten amb mesures cautelars de moment.Els joves van arribar als jutjats de Benidorm a les 11.25 hores d'aquest dijous però no van començar a declarar davant la jutgessa fins passades les 17.30h, ja que abans van donar el seu testimoniatge les dues víctimes del presumpte episodi de violència sexual. El furgó amb els tres homes enviats provisionalment a la presó va partir cap al recinte penitenciari a les 23.43 hores.Els fets van ocórrer la matinada de dimecres, i es van conéixer arran que les dues víctimes van acudir al centre de salut de l'Alfàs del Pi a la 1.45h i van denunciar haver sigut objecte d'agressió sexual grupal i abusos, respectivament.

