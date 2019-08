Un mort i quatre ferits en un xoc frontal a les Franqueses del Vallès

El conductor d'un cotxe accidentat aquest divendres a les Franqueses del Vallès ha mort hores després d'ingressar a l'hospital de Bellvitge. Segons informa el Servei Català del Trànsit, el sinistre va passar a les 15:36h al punt quilomètric 1,7 de la C-251, on dos turismes van xocar frontalment per causes que encara s'estan investigant. Fruit de l'accident, el conductor d'un dels cotxes va resultar ferit crític i va ser traslladat a Bellvitge, on ha mort.Els quatre altres ocupants de l'altre vehicle van resultar ferits menys greus i també van ser traslladats a centres hospitalaris –dos a l'hospital de Granollers i els altres dos, al Parc Taulí de Sabadell-.