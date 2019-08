Camps adverteix que cap polític podrà evitar que continuïn protegint la «vida humana al mar»

El fundador de Proactiva Open Arms, Oscar Camps, ha advertit de la situació "delicada" que es viu a l'interior del vaixell de l'ONG, després que hagin rescatat 39 persones més al Mediterrani i Malta s'hagi ofert a acollir-los. En aquest sentit, Camps ha insistit en demanar un port segur per a tots els refugiats, no només per els migrants salvats aquesta matinada.El fundador de l'ONG ha garantit que resistiran i que "cap multa" ni cap "codi de conducta política" evitarà que continuïn protegint la "vida humana al mar". L'actor Richard Gere s'ha afegit a la roda de premsa celebrada a l'aeroport de Lampedusa i ha carregat contra la llei antiimigració de Salvini i la "paranoia generalitzada" cap als nouvinguts.El vaixell Open Arms ha rescatat aquesta matinada 39 persones al Mediterrani, les quals se sumen a les 121 salvades fa més d’una setmana i que continuen a l’espera d’un port segur on desembarcar. L’ONG badalonina ha fet públic el darrer rescat a través de les xarxes socials, mentre el seu fundador, Óscar Camps, ha anunciat que Malta s’ha ofert a acollir només els últims migrants salvats aquesta matinada."Malta només accedeix a dur a terra 39 persones. Es nega a desembarcar les altres 121 que porten nou dies a bord", ha denunciat Camps a través de Twitter, tot advertint que la multitud de refugiats dalt el vaixell "ha generat un seriós problema de seguretat a bord". "El nivell d’ansietat d’aquestes persones és insostenible", ha afegit.El rescat d’aquesta matinada arriba hores després que el vaixell Astral de la mateixa ONG Open Arms hagi salpat del Port de Badalona per assistir l’embarcació que fa més d’una setmana que navega prop de l’illa italiana de Lampedusa a l’espera un port segur on atracar. Des de Badalona han sortit onze persones capitanejades per Savvas Kourepinis, que forma part d’Open Arms des de la seva fundació, el 2015.El viatge que han iniciat aquesta nit dura dos dies i catorze hores. La tripulació de l'Astral preveu quedar-s'hi un dia i tornar a Badalona d'aquí a una setmana. L'embarcació ha sortit carregada de menjar, sobretot fruita, verdura, carn, pa i arròs en grans quantitats. A més, també duien recanvis pel motor i oli de l'Open Arms, vaixell principal de l’entitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor