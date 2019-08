La Guàrdia Civil alerta dels riscos de la moda de contactar per WhatsApp amb el «veí de número»

🚨#GDTAlerta🚨 No caigas en ningún #retoviral que ponga en riesgo tu #privacidad: evita compartir datos personales con tu #vecinodenumero o publicarlos en redes sociales.https://t.co/thiM1bUFeg — GDT Guardia Civil (@GDTGuardiaCivil) August 6, 2019

"Hola, soc el teu veí de número". Aquesta és la nova moda de WhatsApp : contactar amb el veí de número, és a dir, obrir per WhatsApp aquells dispositius que tenen un número superior o inferior al teu. En el millor dels casos, aquesta conversa serveix per compartir-la a Twitter i riure una estona. Però la realitat és que aquesta última moda també té riscos.Tal com ha alertat la Guàrdia Civil, el perill no només passa pel fet de contactar amb un desconegut, sinó que molta gent publica captures de pantalla sense esborrar el número de telèfon. Això permet poder arribar al perfil personal de Facebook o altres xarxes socials i identificar el número de telèfon amb una persona concreta, i a la llarga -i amb certs coneixements- fins i tot podria permetre obtenir dades personals i bancàries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor