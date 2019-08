Els vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat denuncien «pressions» durant la vaga

La presidenta del comitè de centre de Trablisa a l'aeropot del Prat, Genoveva Sierra, ha denunciat pressions als vigilants de seguretat de l'empresa, que aquest dissabte fan el seu segon dia de vaga.Sierra també ha assegurat que l'empresa ha canviat el mètode de treball habitual. "No entenem que just quan comença la vaga, això canviï", ha afirmat.La directora de Recursos Humans de Trablisa, Pilar Albacete, ha negat les acusacions i ha assegurat que el funcionament de les tasques de vigilància és l'habitual, a més de negar les pressions denunciades.Els treballadors també critiquen l'obligació de complir amb uns serveis mínims del 90%. "Realment no hi ha vaga", ha dit Sierra. Segons la presidenta del comitè de centre, els elevats serveis mínims fan que només siguin onze els treballadors que segueixen la convocatòria, tots els integrants del comitè de vaga.De fet, segons els representants dels treballadors, un 90% de serveis mínims implica que treballi més gent de la que ho fa habitualment.Sierra ha assegurat que mantindran la convocatòria de vaga indefinida i ha instat l'empresa a negociar.En el segon dia de vaga a l'aeroport del Prat, s'han registrat poques cues i les cues per passar els controls de seguretat han avançat amb fluïdesa.

