Collboni veu ERC com un soci preferent però no exclusiu a Barcelona

El primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que el govern d'Ada Colau contempla ERC com un soci preferent però no exclusiu i assegura que l'executiu local prioritzarà els acords amb les forces progressistes amb representació al ple.En una entrevista publicada al diari Ara , Collboni -que aquests dies exerceix d'alcalde accidental- considera "plenament legítim" que Colau accedís a l'alcaldia gràcies als vots dels regidors de Manuel Valls.Sobre la polèmica per la gestió que l'Ajuntament està fent de la venda ambulant, Collboni reivindica que l'Ajuntament actuï contra l'ocupació de l'espai públic no autoritzada i, en la mateixa línia expressada per Colau, ha deslligat l'increment de la persecució policial al nomenament d'Albert Batlle com a tinent d'alcaldia de Seguretat: "No estem fent res que no s'hagi fet abans", ha assegurat.

