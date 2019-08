Detenen el lladre que va robar a la família reial de Qatar en un hotel de Barcelona

Els Mossos d’Esquadra han detingut el lladre que el passat 29 de juny va entrar a robar a l’habitació d’hotel on s’allotjava la família reial de Qatar, a Barcelona. És un home de 35 anys i nacionalitat algeriana, a qui la policia li atribueix quatre robatoris en altres hotels de la ciutat comesos l’estiu del 2015.Els investigadors dels mossos l’han identificat gràcies a la col•laboració de diversos cossos policials europeus i a la distribució de les imatges de robatoris comesos a diferents països. En dos delictes de Barcelona i Zurich, la policia va constatar l’home duia la mateixa roba. L’individu ha ingressat en un centre penitenciari de Lausana a l’espera que se’l jutgi a Suïssa, on acumula diversos robatoris paral·lels als cinc de Barcelona.En tots els casos comesos a la capital catalana havia seguit el mateix ‘modus operandi’. L’home seleccionava les seves víctimes a l’entorn d’hotels de luxe de la ciutat, s’esperava que marxessin de l’establiment i s’adreçava a la recepció. Aleshores es feia passar per una persona de l’entorn de la víctima i es guanyava la confiança dels treballadors a partir de tècniques d’engany. D’aquesta manera aconseguia un duplicat de la clau de l’habitació.Els quatre primers robatoris es van produir l’estiu del 2015. El darrer, en canvi, va ser el 29 de juny d’aquest any i les víctimes eren membres de la família reial de Qatar. Aquell dia, el lladre va sostreure objectes per valor d’uns 40.000 euros, entre els quals havia un rellotge de luxe, joies i diners.

